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    Nihat Kahveci'den İsmail Kartal'a gönderme

    Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını değerlendirirken İsmail Kartal'a tercihleri hakkında eleştiriler getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 09:59
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    Nihat Kahveci'den İsmail Kartal'a gönderme

    Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

    Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Nihat KahveciKasımpaşaFenerbahçe maçını değerlendirdi. TRT Spor'da mücadelenin analizini yapan Kahveci'nin sözleri şöyle;

    "HOCA VALENCİA'YA CEZAYI KESMİŞ AMA..."

    "İsmail Hoca'yı şu anlamda tebrik edelim: 90'da oyuna aldı Valencia'yı, muhteşem bir değişiklik, golün içinde Valencia var! Hoca biliyor 103 dakika oynanacağını maçın, 13 dakika bir şeyler yapsın diye aldı herhalde. Valencia 90. dakikada oyuna girmez. Hoca ceza kesmiş. Berisha bu oyunuyla 15. dakikada oyundan çıkar. Bu kadar kötü oynuyor.

    Nihat Kahveci den İsmail Kartal a gönderme #1

    "AL OYUNDAN ARDA'YI ŞAMPİYON OLACAKSIN!"

    Rossi gidiyor çırpınıyor ama sonuç yok. İrfan Can Kahveci senden beklentim çok yüksek ama o da çok kötü. Arda Güler defansa yardım etmekten hücuma destek veremedi. 65'te oyundan alıyor. Al Arda'yı, şampiyon olacaksın! Ülke yıkılmış, herkes Arda'yı konuşuyor. Sen oyundan alıyorsun. Fenerbahçe sonuç olarak çok kötü oynadı. Net bir şekilde maçı Altay aldı."

    Nihat Kahveci den İsmail Kartal a gönderme #2


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