Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
361.190
-0.21%
BTXN Coin
11.14
-3.21%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C
    Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na eleştiri

    Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na eleştiri

    Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor ile berabere kalırken, maçı yorumlayan Nihat Kahveci'nin hedefinde Kerem Aktürkoğlu vardı.
    • 02.10.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu.

    Sarı-kırmızılılar, 10 kişi kalan rakibiyle golsüz berabere kalırken TRT Spor  yorumcusu Nihat Kahveci maçı değerlendirdi, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yorumladı.

    Galatasaray'ın hala gol sıkıntısı yaşadığını ifade eden Nihat Kahveci, "Kerem Aktüroğlu bizimle konumunu paylaşsın. Faroe Adaları maçında da yoktu, Adana'da da yok. Neredesin Kerem?" ifadelerini kullandı.

    Nihat Kahveci den Kerem Aktürkoğlu na eleştiri #1

    8 maçta 2 gol attı

    Geçtiğimiz sezonun yıldızı olan ve kabus gibi geçen yıla rağmen taraftarların gözdesi olan 23 yaşındaki oyuncu bu sezon ise beklentilerin altında kaldı.

    Kerem Aktürkoğlu bu sezon 8 maçta sadece 2 gol atarken eleştirilerin de sık sık hedefinde yer aldı.

    Nihat Kahveci den Kerem Aktürkoğlu na eleştiri #2


    İzmir'de üniversite okudu, Amasya’daki köyüne döndü, süt çiftliği kurdu
    Ekonomi

    İzmir'de üniversite okudu, Amasya’daki köyüne döndü, süt çiftliği kurdu

    ABD: İran yapımı SİHA'lar başarısız oldu
    Dünya

    ABD: İran yapımı SİHA'lar başarısız oldu

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir