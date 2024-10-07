Nihat Kahveci'den Semih Kılıçsoy isyanı: Bana kimse anlatamaz Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u Semih Kılıçsoy konusunda eleştirdi.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş arasındaki müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçındaki beraberliğini Nihat Kahveci değerlendirdi.

Kontraspor'da yorum yapan Nihat Kahveci, Semih Kılıçsoy'un Gaziantep FK deplasmanında tercih edilmemesi nedeniyle Giovanni van Bronckhorst'a sert çıktı.

"SEMİH KILIÇSOY'UN BİR DAKİKA OYUNA GİRMEMESİNİ BANA KİMSE ANLATAMAZ"

Semih Kılıçsoy'un oynamamasını eleştiren Nihat Kahveci, "Ya ne oldu? Bana, 'Semih Kılıçsoy şu yanlışı yaptı. Hoca da Semih'e taktı' desinler. Ben buradan Semih Kılıçsoy'a 'Saygısız olma, formayı sahanın içinde kazan' diyeyim. Bana burayı anlatmadıkları sürece... Bugün Semih Kılıçsoy'un oyuna yarım saat, 15 dakika, 10 dakika, 1 dakika girmemesini bana kimse anlatamaz." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLA MÜNAKAŞAYA GİREN HOCA KAZANAMAZ"

Giovanni van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçından sonra taraftarla ilgili yaptığı açıklamaya dikkat çeken Nihat Kahveci, "Giovanni van Bronckhorst'a geçen maç sonu söyledim. Hadi bugün de taraftarla ilgili açıklama yap. Taraftarla münakaşaya giren futbolcu, yönetici, başkan, teknik direktör kazanamaz hiçbir zaman. Nasıl kazanırsın? Akarsın, oynarsın galibiyet. Sezon sonu kupası, şampiyonluk gelince kazanırsın." şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA 1-0 TUTULMAZ..."

Beşiktaş'ın oyun yapısını eleştiren Nihat Kahveci, "İlk yarıdaki oyununa bir şey demiyorum. İkinci yarıda bu kadar kötü oynamaya, rakip kaleye gitmeme düşüncesine, oyunun son bölümünde de '1-0 öndeyim aman tutayım' diyemezsin. Beşiktaş'ta 1-0 tutulmaz, 2 atılır ve rahatlanır. Beşiktaş öyle ya da böyle, Mert Günok inanılmaz da oynasa bir gol yiyor." dedi.