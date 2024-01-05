Nihat Kahveci'nin güldüren Cristiano Ronaldo anısı Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, EURO 2008'de Cristiano Ronaldo ile yaşadığı ufak bir anıyı anlatarak izleyenleri gülümsetti.

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ensonhaber.com

Beşiktaş, Real Sociedad ve Villarreal gibi takımlarda forma giymiş, A Milli Takımımıza büyük katkılar vermiş olan eski futbolcu Nihat Kahveci, anılarıyla izleyenleri güldürmeye devam ediyor.

NutSpor adlı bir YouTube kanalında yorumculuk yapan ünlü yorumcu, EURO 2008'de Portekiz'e 2-0 mağlup olduğumuz karşılaşmada Cristiano Ronaldo ile yaşadığı bir anıyı anlattı.

Cristiano Ronaldo ve Nihat Kahveci'nin bir pozisyon sırasında birlikte koştuğu fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla, milli futbolcumuz övgü yağmuruna tutulmuştu.

"Bana çabuk mabuk demeyin' dedim"

O dönemki bacak kaslarıyla dikkat çeken Kahveci, Ronaldo'nun hızıyla kendisini ekarte ettiğini komik bir üslupla anlattı.