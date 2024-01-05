Beşiktaş, Real Sociedad ve Villarreal gibi takımlarda forma giymiş, A Milli Takımımıza büyük katkılar vermiş olan eski futbolcu Nihat Kahveci, anılarıyla izleyenleri güldürmeye devam ediyor.
NutSpor adlı bir YouTube kanalında yorumculuk yapan ünlü yorumcu, EURO 2008'de Portekiz'e 2-0 mağlup olduğumuz karşılaşmada Cristiano Ronaldo ile yaşadığı bir anıyı anlattı.
Cristiano Ronaldo ve Nihat Kahveci'nin bir pozisyon sırasında birlikte koştuğu fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla, milli futbolcumuz övgü yağmuruna tutulmuştu.
"Bana çabuk mabuk demeyin' dedim"
O dönemki bacak kaslarıyla dikkat çeken Kahveci, Ronaldo'nun hızıyla kendisini ekarte ettiğini komik bir üslupla anlattı.
Ben çabuk oyuncuydum. Sprintim, patlamam, kuvvetim...Çabuktum, bu konuda mütevazı olmayacağım. Arkadaşlarım, hocalarım hep bana sen çabuksun, hızlısın diyorlardı. Ben de hep buna inandım...Ta ki Cristiano Ronaldo ile karşılaşana dek! Korner oldu, ben ceza sahasında dönen topu alacağım, düşerse diye...Rakip kaleci topu aldı, Cristiano'ya verdi...Beraber depar atıyoruz, 10 metre beraberiz, 20 metre beraberiz, 'vay lan harbiden çabukmuşum' dedim, abi adam spor tuşuna bastı, zıt diye, birden uçtu.....Ondan sonra hiç kimseye bana çabuk, mabuk, hızlı demeyin dedim. Adamda ekstra 100 beygir varmış abi...
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