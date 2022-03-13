Nihat Kırmızı: Beşiktaş gerçekleri söylemiyor

Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Beşiktaş'ın derbi için yaptığı açıklama geçen, "Bize talep gelmedi" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi başvurusuyla ilgili siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ın kendilerine bir şey gelmediğini söylemesinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Kırmızı, "Bu kadar laf kalabalığı ve bu kadar demagoji, futbolcuların sahada akıtacakları tere karşı yapılan en büyük haksızlıktır." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ GERÇEĞİ SÖYLEMİYOR"

Erteleme talebiyle ilgili bizzat Emre Kocadağ'ı aradığını aktaran Nihat Kırmızı, şunları kaydetti:

"Başkanımız Burak Elmas, TFF yetkilileriyle temasta bulunurken, ben de Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile konuyu görüştüm. Sayın Kocadağ'ı kar yağışının şiddetini artırmaya başladığı cuma günü, öğle saatlerinde arayarak, yaşadığımız sıkıntıyı aktardım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden de anlayış beklediğimizi ilettim. Sayın Emre Kocadağ, konuyu değerlendirip dönüş yapacağını belirtmiş; 1 saat sonra da Kulüp olarak ertelemeye sıcak bakmadıklarını söylemiştir. Gelinen noktada Beşiktaş'ın yapmış olduğu 'Bizlere hiçbir şekilde talep gelmemiştir' açıklaması kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."