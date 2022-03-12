Nihat Kırmızı: Beşiktaş maç için neden bu kadar diretiyor

Nihat Kırmızı: Beşiktaş maç için neden bu kadar diretiyor

Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Ahmet Nur Çebi'ye cevaben, "Beşiktaş maçı oynamak için neden bu kadar diretiyor anlamıyorum. Biraz empati yapsınlar." dedi.

Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Ancak sarı-kırmızılılar, hava şartları ve Barcelona maçlarını sebep göstererek Beşiktaş maçının ileri bir tarihte oynanmasını istiyor.

Konuyla alakalı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "Derbi hava şartları el verirse oynanacak." sözlerini kullanmıştı.

Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a mesaj gönderdi.

"BEŞİKTAŞ MAÇI OYNAMAK İÇİN NEDEN BU KADAR DİRETİYOR ANLAMIYORUM"

Nihat Kırmızı yaptığı açıklamada "Beşiktaş maçı oynamak için neden bu kadar diretiyor anlamıyorum. Biraz empati yapsınlar, geçmiş dönemde maçları ertelenmemiş ve zarar görmüşler. Neden bizim de zarar görmemizi istiyorlar? Bu bir kan davası mı?" ifadelerini kullandı.

"KAR BÜTÜN STATLARA YAĞIYOR"

Ahmet Nur Çebi'nin "Eğer zeminin bozulmasından endişeleri varsa, derbiyi bizim stadımızda ya da Olimpiyat'ta oynayabiliriz. İsterlerse Barcelona maçını bizim statta oynasınlar." sözlerine de yanıt veren Nihat Kırmızı "Kar, NEF Stadyumuna da, Olimpiyat Stadına da, Vodafone'a da yağıyor. Yine de Beşiktaş'ın teklifini değerlendireceğiz. Oyuncularım o kadar formdaki her gün maç olsa yine başarıyla oynarlar." açıklamasını yaptı.