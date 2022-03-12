Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
581.651
-1.46%
BTXN Coin
39.40
1.62%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Hafif kar 1 C
    Nihat Kırmızı: Beşiktaş maç için neden bu kadar diretiyor

    Nihat Kırmızı: Beşiktaş maç için neden bu kadar diretiyor

    Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Ahmet Nur Çebi'ye cevaben, "Beşiktaş maçı oynamak için neden bu kadar diretiyor anlamıyorum. Biraz empati yapsınlar." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

    Ancak sarı-kırmızılılar, hava şartları ve Barcelona maçlarını sebep göstererek Beşiktaş maçının ileri bir tarihte oynanmasını istiyor.

    Konuyla alakalı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "Derbi hava şartları el verirse oynanacak." sözlerini kullanmıştı.

    Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a mesaj gönderdi.

    Nihat Kırmızı: Beşiktaş maç için neden bu kadar diretiyor #1

    "BEŞİKTAŞ MAÇI OYNAMAK İÇİN NEDEN BU KADAR DİRETİYOR ANLAMIYORUM"

    Nihat Kırmızı yaptığı açıklamada "Beşiktaş maçı oynamak için neden bu kadar diretiyor anlamıyorum. Biraz empati yapsınlar, geçmiş dönemde maçları ertelenmemiş ve zarar görmüşler. Neden bizim de zarar görmemizi istiyorlar? Bu bir kan davası mı?" ifadelerini kullandı.

    Nihat Kırmızı: Beşiktaş maç için neden bu kadar diretiyor #2

    "KAR BÜTÜN STATLARA YAĞIYOR"

    Ahmet Nur Çebi'nin "Eğer zeminin bozulmasından endişeleri varsa, derbiyi bizim stadımızda ya da Olimpiyat'ta oynayabiliriz. İsterlerse Barcelona maçını bizim statta oynasınlar." sözlerine de yanıt veren Nihat Kırmızı "Kar, NEF Stadyumuna da, Olimpiyat Stadına da, Vodafone'a da yağıyor. Yine de Beşiktaş'ın teklifini değerlendireceğiz. Oyuncularım o kadar formdaki her gün maç olsa yine başarıyla oynarlar." açıklamasını yaptı.


    İlginizi Çekebilir

    Kadıköy'de yardım isteyen kadının alışverişini polis yaptı
    Gündem

    Kadıköy'de yardım isteyen kadının alışverişini polis yaptı

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Galatasaray'da derbi öncesi kar alarmı
    Futbol

    Galatasaray'da derbi öncesi kar alarmı

    Görüş Bildir