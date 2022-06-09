Petrol
123.09
-0.40%
Euro
18.5033
0.60%
Dolar
17.2095
0.49%
Altın
1.022
0.18%
Borsa
256
0.75%
Bitcoin
523.958
0.24%
BTXN Coin
11.08
1.27%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Nihat Kırmızı: Torrent zorluk çıkarmam dedi

    Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı, Domenec Torrent'in çok konuşulan tazminatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kırmızı, "Torrent'in tazminat maddesi yok" ifadelerini kullandı.
    • 09.06.2022 - 11:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nihat Kırmızı: Torrent zorluk çıkarmam dedi

    Galatasaray’da 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticilerinden Nihat Kırmızı, önemli açıklamalar yaptı.

    “Domenec Torrent’in bir tazminat maddesi var mı?” sorusuna yanıt veren Kırmızı, şu ifadeleri kullandı:

    “Bir tazminat maddesi yok. Kontratı var. Biz onunla bunu konuştuk. Torrent ‘Ben Galatasaray için buradayım, Galatasaray benimle devam etmek istemezse, zorluk çıkarmam oturur konuşuruz’ demişti. Açıklamalar, konuşmalar, insana bir savunma refleksi geliştiriyor."

    Nihat Kırmızı: Torrent zorluk çıkarmam dedi #1

    "Torrent kalmak istiyor"

    "Bundan sonra nasıl olur bilmiyorum ama biz Torrent ile konuştuğumuzda, ‘İstanbul’u çok seviyorum, Galatasaray’ı çok seviyorum. Devam etmek isterim ama gelen yönetim benimle devam etmek istemezse, benim sunumumu yeterli bulmazsa, zorluk çıkartacak değilim, gereğini yaparım’ dedi.

    "Tazminat yok"

    "Herhangi bir tazminat yok. Kontrat üzerinden oturulur, konuşulur. Devam ederse 1.5 milyon euroluk bir kontratı var. Yardımcılılarıyla alakalı söylenen rakamlar doğru değil. (toplam 2.1 milyon euro) Ama teknik direktör için olabilecek normal bir rakam bu. Galatasaray gibi bir takımı çalıştırabilecek bir hoca için. Tazminat maddeleriyle ilgili yazılan çizilenler doğru değil. Gülerek karşıladığımız şeyler. Galatasaray taraftarının bunları ciddiye almaması gerekir. Biz bunu yapmak için uğraşacaktık ama başkan adayları, ‘Hiçbir anlaşma yapılmasın’ diye açıklamalarda bulundular. Ben de bunu daha etik buldum.”

    Nihat Kırmızı: Torrent zorluk çıkarmam dedi #2


    İlginizi Çekebilir

    Yurt genelinde bahar yağışları geliyor
    İç Haber

    Yurt genelinde bahar yağışları geliyor

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Bergüzar Korel'den Mükremin Gezgin’e tepki
    Magazin

    Bergüzar Korel'den Mükremin Gezgin’e tepki

    Görüş Bildir