Nihat Kırmızı: Torrent zorluk çıkarmam dedi

Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı, Domenec Torrent'in çok konuşulan tazminatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kırmızı, "Torrent'in tazminat maddesi yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticilerinden Nihat Kırmızı, önemli açıklamalar yaptı.

“Domenec Torrent’in bir tazminat maddesi var mı?” sorusuna yanıt veren Kırmızı, şu ifadeleri kullandı:

“Bir tazminat maddesi yok. Kontratı var. Biz onunla bunu konuştuk. Torrent ‘Ben Galatasaray için buradayım, Galatasaray benimle devam etmek istemezse, zorluk çıkarmam oturur konuşuruz’ demişti. Açıklamalar, konuşmalar, insana bir savunma refleksi geliştiriyor."





"Torrent kalmak istiyor"

"Bundan sonra nasıl olur bilmiyorum ama biz Torrent ile konuştuğumuzda, ‘İstanbul’u çok seviyorum, Galatasaray’ı çok seviyorum. Devam etmek isterim ama gelen yönetim benimle devam etmek istemezse, benim sunumumu yeterli bulmazsa, zorluk çıkartacak değilim, gereğini yaparım’ dedi.

"Tazminat yok"

"Herhangi bir tazminat yok. Kontrat üzerinden oturulur, konuşulur. Devam ederse 1.5 milyon euroluk bir kontratı var. Yardımcılılarıyla alakalı söylenen rakamlar doğru değil. (toplam 2.1 milyon euro) Ama teknik direktör için olabilecek normal bir rakam bu. Galatasaray gibi bir takımı çalıştırabilecek bir hoca için. Tazminat maddeleriyle ilgili yazılan çizilenler doğru değil. Gülerek karşıladığımız şeyler. Galatasaray taraftarının bunları ciddiye almaması gerekir. Biz bunu yapmak için uğraşacaktık ama başkan adayları, ‘Hiçbir anlaşma yapılmasın’ diye açıklamalarda bulundular. Ben de bunu daha etik buldum.”