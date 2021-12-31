Euro
15.0284
0.68%
Dolar
13.2935
0.84%
Altın
776.7420
1.06%
Borsa
1,865.29
0.09%
Bitcoin
621.598
3.51%
BTXN Coin
36.19
0.52%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    Nihat Özdemir: 2011 Süper Kupa maçı görüşüm olumlu

    Nihat Özdemir: 2011 Süper Kupa maçı görüşüm olumlu

    TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü'nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek kişisel görüşünün olumlu olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 10:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2010-11 sezonunun TFF Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Özdemir, Fenerbahçe Kulübü'nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

    "Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu. Bu maç oynanabilir. Böyle bir kupa maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri için yeni bir gelir kaynağı olur. "

    Nihat Özdemir: 2011 Süper Kupa maçı görüşüm olumlu #1

    BEŞİKTAŞ'TAN DESTEK GELDİ

    Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı "2011 Süper Kupa maçı oynansın." talebine, konunun bir diğer muhatabı olan Beşiktaş'tan da destek geldi

    Siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, "Sonuçta karar bizim elimizde değil. Türkiye Futbol Federasyonu bu yönde karar verirse biz tabii ki oynamak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

    Nihat Özdemir: 2011 Süper Kupa maçı görüşüm olumlu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir