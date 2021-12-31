Nihat Özdemir: 2011 Süper Kupa maçı görüşüm olumlu

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü'nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek kişisel görüşünün olumlu olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2010-11 sezonunun TFF Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdemir, Fenerbahçe Kulübü'nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu. Bu maç oynanabilir. Böyle bir kupa maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri için yeni bir gelir kaynağı olur. "





BEŞİKTAŞ'TAN DESTEK GELDİ

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı "2011 Süper Kupa maçı oynansın." talebine, konunun bir diğer muhatabı olan Beşiktaş'tan da destek geldi

Siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, "Sonuçta karar bizim elimizde değil. Türkiye Futbol Federasyonu bu yönde karar verirse biz tabii ki oynamak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.