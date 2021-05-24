Nihat Özdemir: Ağustos ayında seyircili oynamak istiyoruz

Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Taraftarların da en büyük isteği maçların bir an önce seyirciyle oynanması.

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Özdemir açıklamalarında maçların seyircili oynanmasına değindi.

"AĞUSTOS AYINDA SEYİRCİLİ OYNATMAK İSTİYORUZ"

Nihat Özdemir, "Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz.

Hedefimiz seyircili oynatmak. Belli sayıda seyircili oynatırsanız, o yetki kulüplerde olacaktır. Biz de TFF olarak rahat edeceğiz. Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak istiyoruz.





"DERBİDE 452 KİŞİ VARDI"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi vardı, Galatasaray 1-0 yendi. O maçın devre arasında, İstanbul Emniyet Müdürü stadyumda kaç kişinin olduğunun sayılmasını istedi. 452 kişi olduğu bildirildi. Çok seyirci alındı dendi ama sayı 452 kişiydi.

3000 - 5000 kişilik maçlar oynanmadı. 1. Lig'de 1000 kişi civarındaydı." ifadelerini kullandı.