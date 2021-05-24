Nihat Özdemir: Avrupa gol çizgisi teknolojisini kullanırsa biz de başlayacağız

Nihat Özdemir: Avrupa gol çizgisi teknolojisini kullanırsa biz de başlayacağız

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Avrupa'da gol çizgisi teknolojisi kullanılırsa biz de kullanmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

VAR ve gol çizgisi teknolojisinin kullanımına değinen Özdemir, "VAR sistemi 3. yılını tamamladı, her yıl daha iyiye gidiyor.

Kimse kalkıp VAR kötüye gidiyor demesin. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'nın istatistikleri de, bize yakın. VAR sistemi, vazgeçilmez bir nokta olmalıdır.

Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu konular tartışılıyor. VAR kadrolarının yetişmesi de kolay değil.





"AVRUPA BAŞLARSA BİZ DE GOL TEKNOLOJİSİNİ KULLANACAĞIZ"

Avrupa'da gol çizgisi teknolojisi kullanılırsa biz de kullanmaya başlayacağız.

MHK ve PFDK'nın çalışmalarından memnunum. Bu zorlu süreçte çok büyük bir iş başarıldı. Sayın Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK'ya da teşekkür ediyorum. Onlarla devam etmek hedefimiz." ifadelerini kullandı.