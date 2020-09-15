Nihat Özdemir: Avrupa'nın en iyi VAR sistemi bizde

Nihat Özdemir, VAR sisteminden, Fenerbahçe ile TFF arasında yaşanan limit sorununa kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, EkoTürk TV'den Serhat Ulueren'e konuştu.

"EN İYİ VAR SİSTEMİ BİZDE"

Özdemir, "En çok konuşulan konuların başında hakemler gelecektir. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi VAR sistemini teknik olarak kurduk. Ancak, netice olarak bunlar insan. Hata yapmadan bu işleri yapmak mümkün değil." dedi.

"GERİ ADIM ATMADIK"

"Fenerbahçe'nin limitler konusunda tepkileri vardı." sözleri üzerine Özdemir, "Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Hiçbir takımın, takım harcama limitleri konusunda sıkıntıları kalmadı. Ancak, ne yaptık. Bütün takımları para harcama yönünde disipline ettik. Hiçbir geri adım atmadık." cevabını verdi.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Federasyon Başkanlığı süresi hakkında da konuşan Nihat Özdemir, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi. TFF Başkanı, "Ben göreve geldim. Bu görevi devam ettirmeye kararlıyım." dedi.

"DEVLET KARARININ ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEZ"

"Vaka sayıları artarsa, Bakan Koca'dan 'Maçları oynatmayalım' diye bir çağrı gelirse ne yaparsınız?" sorusu üzerine Nihat Özdemir, "Devletin kararı her şeyden önemlidir. Devlet bir karar verince, insan sağlığını, sporcu sağlığını, spor ile ilgilenenlerin sağlığını düşünmek mecburiyetindedir. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımız bir karar verdiği zaman, bu bir devlet kararıdır. Hiçbir federasyon, devlet kararının önüne geçemez." ifadelerini kullandı.