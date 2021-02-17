Nihat Özdemir: Avrupa'nın en iyi VAR sistemine sahibiz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, son dönemlerde tartışma konusu olan VAR sistemini savundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, beIN SPORTS yayınında gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, 1 Nisan tarihine kadar maçların seyircisiz olarak oynanmaya devam edeceğini açıkladı.

"1 NİSAN TARİHİNE KADAR SEYİRCİSİZ"

"Aldığımız kararlarda rahatsız olan kulüpler var. Biz sosyal medyaya bakmıyoruz. Oraya bakacak olsak şampiyonu da, küme düşenleri de ilan etmiştik. Hedefimiz sağlıklı olarak kalan 17 haftayı tamamlamak. 1 Nisan tarihine kadar maçları seyircili oynatmak gibi bir şansımız yok. Aşılama devam ediyor. 1 Nisan'da Sağlık Bakanlığı ile bir değerlendirme yapacağız."





"HAMİT ALTINTOP HARIL HARIL ÇALIŞIYOR"

"Kadınlar Ligi'ne de çok önem veriyorum. Sayın Hamit Altıntop bu konuyla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyor. 'İstifa etti' dediğiniz arkadaş harıl harıl bununla ilgili çalışıyor. Sosyal medyada insanlar böyle iddiaları yazdıkça biz işimize daha çok sarılıyoruz. Sosyal medyaya bakmasınlar."

"BEIN SPORTS İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

"2021-2022 sezonunun yayın hakları da beIN SPORTS'ta olacak. 2022 yılından itibaren 5 yıllık yeni ihale yapmamız gerekiyor. Bizim düşüncemiz, TFF ve Kulüpler Birliği ile birlikte yeni bir ihale komisyonu kurmak. İhaleyle ilgili tüm hazırlıkları bu komisyon yapacak. Kulüpler Birliği ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene Mayıs ile sene sonu arasında bu ihale şartnamesini hazırlamamız gerekiyor. Bu yıl bitmeden ihaleyi sonlandırmamız lazım. Ben beIN SPORTS ile devam etmek isterim. Aramızda iyi bir ilişki ve diyalog var. Sıkıntılı dönemleri atlattık ve yolumuza devam ediyoruz. beIN SPORTS'un önemli bir kadrosu ve yatırımları var. 9 maçı aynı anda yayınlayabiliyorlar. Avrupa'da bile olmayan bir kapasite bu. Kulüplerimizi de sevindirecek bir tutarla ihaleyi tamamlamak istiyoruz."





"AVRUPA'NIN EN İYİ VAR SİSTEMİ BİZDE"

"Avrupa'nın en iyi teknik kapasitesine sahip VAR sistemimiz var. İnsanın olduğu her yerde elbette hata olabilir. Biz kasıt olup olmadığına bakmalıyız. Her hafta bir kulüp üzerinden tartışmayı bıraksınlar. Maçı kazansalar da kaybetseler de VAR konuşuluyor. Biz bu hakemlerle ligi tamamlayacağız. Teknik direktör ve yöneticilerden rica ediyorum, maçlardan sonra sadece taraftarlar için açıklamalarda bulunmasınlar. Biz hangi hakemlerin hata yaptığını tespit ederek gerekli cezaları veriyoruz. Bir kulüp başkanı beni arayıp, 'Hakemler karar vermiş, bizim takımı düşürmeye' diyor. Akla gelmeyecek söylemlerde bulunuyorlar. Biz zaten gerekli cezaları veriyoruz. Kim hak ederse şampiyon o olacaktır."