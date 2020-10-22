Nihat Özdemir, beIN ile anlaşamadık, ihtarname gönderdik

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "beIN Sports'un TFF ile yaptığı sözleşmeye harfiyen uymasını istiyoruz" diyerek yayıncı kuruluş ile aralarında kriz yaşandığını söyledi.

TFF yönetimi ile Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, federasyonun Riva'daki idari merkezinde bir araya geldi.

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir, yayın ihalesi sözleşmesine uymayan beIN Sports'a noter yoluyla ihtarname gönderdiklerini dile getirdi.

"MAALESEF ANLAŞMA NOKTASINA GELEMEDİK"

Yayıncı kuruluş ile herhangi bir anlaşma sağlayamadıklarını belirten TFF Başkanı, "beIN Sports ile olan anlaşmada 3 yılı tamamladık. Bu sene 4. yıldayız. Sözleşmemizde maalesef şu ana kadar herhangi bir anlaşma noktasına gelemedik. Son 3 yılda beIN Sports üzerine düşen bütün vecibelerini son kuruşuna kadar yerine getirmiştir. Ancak bu yıl sadece ödeyeceği yüzde 25 avansa mahsuben 500 milyon lira vermiştir. Bu parayı hakları nispetinde kulüplerimize aktarmış bulunmaktayız." şeklinde görüş belirtti.

"İHTARNAME GÖNDERDİK"

Özdemir, beIN Sports'u devam eden sözleşmeye uymaya çağırarak, "beIN Sports'un TFF ile yaptığı sözleşmeye harfiyen, bütün maddelerine uymasını istiyoruz. Bununla ilgili dün noterden gerekli ihtarnameyi gönderdik. Şimdi beklediğimiz ve istediğimiz, beIN Sports'un aramızdaki bütün maddelerine uyması." açıklamasını yaptı.