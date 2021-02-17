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    Nihat Özdemir: Ben Maliye Bakanı değilim

    Nihat Özdemir: Ben Maliye Bakanı değilim

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, günlerdir futbol kamuoyunu meşgul eden transfer limitleri tartışmaları hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 11:58
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    Devre arası transfer döneminde limit tartışmaları da spor kamuoyunu oldukça meşgul etti.

    LİMİT DELME TARTIŞMALARI

    Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a 4 milyon lira transfer bedeliyle transfer olması; Mesut Özil'in yıllık maaşının 3 milyon euro olarak açıklanması rakip takımların tepkisini çekerken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu konuda yaptırım uygulamadığı için eleştirilerin odak noktası olmuştu.

    Nihat Özdemir: Ben Maliye Bakanı değilim #1

    Nihat Özdemir: Ben Maliye Bakanı değilim #2

    "BEN MALİYE BAKANI DEĞİLİM"

    Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Nihat Özdemir, "Ben Maliye Bakanı, Vergi Dairesi Başkanı değilim. Denetleyeceğim finansal çerçeve bellidir. Sadece TFF talimatlarıyla hareket ederim. Yanlış varsa, kimsenin gözünün yaşına bakmam. Cezayı veririm, puan silmeye kadar da yolu var, biliyorsunuz!" ifadelerini kullanarak federasyonu savundu.

    Nihat Özdemir: Ben Maliye Bakanı değilim #3

    Hamit Altıntop'un da istifa ettiği söylentilerine yanıt veren Özdemir, "Hamit şu anda Federasyon'da. Futbol Gelişim Direktörlüğü, Ümit ve Genç Milli Takımlar Hamit'e bağlı. Oğuz (Çetin) ve Tolunay (Kafkas) hocalarla çalışıyorlar." dedi.

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