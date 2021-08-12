Nihat Özdemir: Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımı kuracak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezon öncesi konuştu. Özdemir, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Kadın Futbol Takımı kurulacak ve mücadele edecek" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

F.BAHÇE VE GALATASARAY KADIN FUTBOL TAKIMI KURACAK

Kadın hakemlerin 2023'te Süper Lig'de sahaya ineceğini daha önce duyuran Federasyon Başkanı bir müjdeyi daha verdi.

Kadın futbolunun günden güne geliştiğini vurgulayan Özdemir, "Kadın hakemlerimizi ve kadın futbolcularımızı unutmayalım. Önümüzdeki sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Kadın Futbol Takımı kurulacak ve mücadele edecek. Bu müjdeyi de buradan duyurayım." diyerek kadın futbolculara iyi haberi verdi.

BEŞİKTAŞ'A RAKİP ÇIKTI

Şu anda bilindiği üzere 3 büyük takımlardan sadece Beşiktaş'ın kadın futbol takımı bulunuyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezonu kadın futbolunda da şampiyon olarak noktalamıştı.

Bu karar sonrası heyecan artık kadın futbolunda da devam edecek.