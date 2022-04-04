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    Nihat Özdemir: Hakkınızı helal edin

    Nihat Özdemir: Hakkınızı helal edin

    Nihat Özdemir, TFF başkanlığından istifa etmeden önce kulüp başkanlarına, "Hakkınızı helal edin" diye veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 17:18
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    Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Mehmet Baykan istifasının ardından Nuri Akın ve Alkın Kalkavan da istifa etmişti.

    Arka arkaya gelen istifaların ardından başkan Nihat Özdemir de görevi bırakma kararı aldı.

    "HAKKINIZI HELAL EDİN"

    Yönetimdeki fikir ayrılıkları ve istifalar sonrası Nihat Özdemir, daha fazla göreve devam edemeyeceğini belirtti.

    Nihat Özdemir'in, Riva'daki toplantıda kulüp başkanlarına "Hakkınızı helal edin." ifadesini kullandığı öne sürüldü.

    Nihat Özdemir: Hakkınızı helal edin #1

    GÖREV SÜRESİNİN DOLMASINA 1 YIL VARDI

    Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti. TFF seçimi 2023 Haziran’da yapılacaktı.

    Nihat Özdemir: Hakkınızı helal edin #2

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    Nihat Özdemir: Hakkınızı helal edin #3


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