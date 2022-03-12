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    Nihat Özdemir, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'i ikna etti

    Nihat Özdemir, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'i ikna etti

    Halil Umut Meler'le Arda Kardeşler de görev almak istemediklerini bildirmişti. Ancak TFF Başkanı Nihat Özdemir'in devreye girdiği, Meler ile Kardeşler'i ikna ettiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 10:38
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    Türk futbolunda hakem depremi yaşanıp, artçıları devam ederken, son dakika gelişmesi yaşandı... MHK'nın içlerinde Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi deneyimli isimlerin bulunduğu hakemlere bir daha Süper Lig 'de maç vermeyeceğini açıklaması sonrasında Mete Kalkavan da adı listede olmamasına rağmen hakemliği bırakma kararı almıştı.

    Bu flaş gelişmelerin ardından FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'le birlikte Arda Kardeşler, MHK'nin son hakem kararları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ye bildirmişti.

    Nihat Özdemir, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler i ikna etti #1

    NİHAT ÖZDEMİR DEVREYE GİRDİ

    İki hakemin akıbetinin ne olacağı merak konusu olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler’i arayıp ikna ettiği öğrenildi.

    Nihat Özdemir, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler i ikna etti #2

    BU HAFTA VAR HAKEMİ OLACAKLAR

    Fanatik’in haberine göre; Meler ve Kardeşler'in bu hafta VAR hakemi olarak görev alacakları kaydedildi. Hangi maçta VAR hakemi olacakları ise maç günü açıklanacak.

    Nihat Özdemir, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler i ikna etti #3


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