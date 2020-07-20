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- Nihat Özdemir: Hedefimiz gelecek senenin seyircili olması
Nihat Özdemir: Hedefimiz gelecek senenin seyircili olması
TFF Başkanı Nihat Özdemir, gelecek seneyi seyircili oynatmak istediklerini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 20.07.2020 - 14:53
Nihat Özdemir, "Ana hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. %40, %35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...