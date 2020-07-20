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    Nihat Özdemir: Hedefimiz gelecek senenin seyircili olması

    TFF Başkanı Nihat Özdemir, gelecek seneyi seyircili oynatmak istediklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 14:53
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    Nihat Özdemir: Hedefimiz gelecek senenin seyircili olması

    Nihat Özdemir, "Ana hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. %40, %35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli." ifadelerini kullandı.

    Ayrıntılar gelecek...

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