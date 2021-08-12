Nihat Özdemir: Her zemini denetleyeceğiz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, zemin şikayetleri konusunda gereken adımın atılacağını ifade etti. Özdemir, "Problemi olan stadyumlardaki maçı başka stadyuma alacağız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports ekranlarında Güntekin Onay'ın konuğu oldu ve yeni sezon öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl zorlu hava şartlarına bir de kötü zeminler eklenince bazı takımlar bu konuda mağdur olmuştu. Bu duruma da değinen Özdemir, "Geçen yıl zeminlerden çok büyük şikayetler aldık. Sanki bunun sorumlusu TFF'ymiş gibi kamuoyunda da eleştirildik. Halbuki hiçbir sorumluluğumuz yoktu, her kulüp kendi stadından sorumluydu. Bu sene talimatı değiştirdik. Her kulübün bir saha sorumlusu olacak. Ya ziraat mezunu olacak ya da peyzajdan anlayacak. Bu kişileri hazirandan itibaren TFF'de eğitime aldık, eğittik.





"MAÇI BAŞKA STADA ALACAĞIZ"

Bütün takımların Süper Lig ve 1. Lig başta olmak üzere zeminlerini inceliyoruz. Örnek Olimpiyat Stadyumu'nun zemini. Bu stadyumun zemini Avrupa'da bile iddialı bir şekilde konuşulmaktadır. Her stadımızı aynı seviyeye çekmek istiyoruz. Her zemini denetleyeceğiz. Eğer o zeminde problem varsa denetimler sıklaştırılacak. Hala düzelmediyse o stadyumdaki maçı başka stadyuma alacağız. Geçen sene bu önemli değildi ama şimdi seyircili olacak maçlar."