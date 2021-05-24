Nihat Özdemir: Herkese eşit olmaya çalışıyoruz

Nihat Özdemir yaptığı reöportajda açıklamalarda bulunuyor. Özdemir yaptığı açıklamada, " Herkese eşit mesafede olmaya çalışıyoruz. Zorlu bir yılı geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulunuyor.

Özdemir açıklamalarında, Süper Lig şampiyonluğundan TFF 1. Lig'e kadar birçok konuya değindi.

"HERKESE EŞİT OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Özdemir açıklamalarında, "Eleştirilmemek mümkün değil, bizim aldığımız her karar Türkiye'deki futbol için. Herkese eşit mesafede olmaya çalışıyoruz. Zorlu bir yılı geride bıraktık. Play-off finalleri kaldı. Sezona 11 Eylül'de başladık, devre arası vermeden 42 hafta oynadık

Kulüpler Birliği'nden küme düşmeme konusunda toplu bir karar geldi, biz çok düşündük. Onlara hak vererek, düşmeyi kaldırmıştık. Zor bir sene oldu ama biz ve kulüplerimiz, birbirimize destek olduk.

Belki 25-26 yıldır böyle bir lig yaşanmadı. Son haftaya 3 takım, eşit şansla girdi. Son 3 haftadaki maçları aynı gün ve aynı saatte başlattık.

1. Lig finalini İzmir'de oynatmayı düşündük. Uygun olan tek stadyum Göztepe Stadyumu'ydu, orası da bakımdaydı. İki takımın yetkilileriyle konuşup, finali İstanbul'a aldık.





"BÜTÜN ULUSAL KUPA FİNAL MAÇLARINI OLİMPİYAT STADYUMU'NDA OYNATMAK İSTİYORUZ"

Elimizden geldikçe, takımların şartlarını da göz önünde bulundurarak bütün ulusal kupa final maçlarını Olimpiyat Stadyumu'nda oynatmak istiyoruz.

Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu, çok transfer yaptı. Sezona da iyi başladılar. Fenerbahçe şampiyon olacak, TFF de yardım edecek, isimleri zaten 'Fenerasyon' dediler.

Bu sefer Galatasaray öne geçmeye başladı, plan program böyle işliyor dediler. Beşiktaş öne geçti, Beşiktaş'a düzen var dediler. Son haftada, 3 takım da eşit şansla son haftaya girdi.

Sezon içinde konuşulanların dedikodudan öteye gidemediğini hep birlikte gördük." ifadelerini kullandı.