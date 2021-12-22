Nihat Özdemir: Kenan Koçak ile ayrılma gibi bir niyetimiz yok

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe ile adı anılan Kenan Koçak hakkında, "Kendisi sadece Stefan Kuntz’un yardımcısı değil. Birçok noktada kendisiyle önemli planlarımız var” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, özel bir organizasyonda açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira’nın ardından Fenerbahçe ’nin başına geçeceği iddia edilen Kenan Koçak hakkında konuşan Nihat Özdemir, “Kenan Koçak konusunda Milli Takımlardan Sorumlu Üyemiz Hamit Altıntop açıklama yaptı.

"KENAN KOÇAK'LA ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ"

Kendisi bizim hocamızdır ve kendisiyle ayrılma niyetimiz yok. Bununla ilgili açıklama yapıldı. Biz Stefan Kuntz’la önemli planlar yaptık. Sadece A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili ve diğer milli takımlarla ilgili de çalışmanın içindeyiz. Kenan Koçak sadece Stefan Kuntz’un yardımcısı konumunda değil. Birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.