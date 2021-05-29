Nihat Özdemir: Küme düşme kaldırılmayacak

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından küme düşme tartışmaları gündeme geldi. Başkan Nihat Özdemir, konuyla alakalı açıklamalarda bulunup küme düşmenin kaldırılmayacağını ifade etti.

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından küme düşme tartışmaları alevlendi.

Geçtiğimiz sezon son 8 maçın pandemiye denk gelmesi nedeniyle kulüpler TFF'ye başvurmuştu ve alınan karar neticesinde küme düşme kaldırılmıştı.

Bu sezonun pandemi şartları nedeniyle daha zorlu geçtiği ve geçen sezonla benzer özellikler taşıdığı gerekçesiyle Süper Lig'de kulüpler bir kez daha TFF'nin kapısını çaldı. Buna göre, Denizlispor, Gençlerbirliği, Erzurumspor, Akhisar ve Bölgesel Amatör Lig'e düşen 16 kulüp resmi olarak küme düşme kaldırılsın talebinde bulundu.

"KİMSENİN BEKLENTİSİ OLMASIN"

Konuyla ilgili ilk kez konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Bu sezon, geçen sezon gibi değil. Şartları herkes biliyordu ve kendini ona göre hazırladı. Hemen her takım, benzer sıkıntıları yaşadı. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bu yüzden, bu sezon için kimsenin bizden düşmeyi kaldırmak, lige çıkartmak, 19’u 20 yapmak gibi bir beklentisi olmasın.” dedi.

"GEÇEN SEZON HERKES HAZIRLIKSIZ YAKALANDI"

Geçen sezon takımların pandemiye hazırlıksız yakalandığını belirten Özdemir, “Geçen sezon, Mart ayında bu salgına herkes hazırlıksız yakalandı. Futbolu, işi, gücü unuttuk, bambaşka bir dünya içinde bulduk kendimizi. Geçen sezonun son 8 haftası öncesinde 3 ay futbol oynanmadan tamamlandı. Bu yüzden, ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu.

Bazı futbolcular yurt dışına gitti, bazıları futbol oynamak istemedi, bir çok sorun yaşandı.Durum böyle olunca, Kulüpler Birliği’nin oy birliği ile bizlere getirdiği öneri üzerinde mutabakat sağlayarak tüm liglerde düşmeyi kaldırdık." açıklamasını yaptı.

"TAKIM SAYISI 18 OLACAK"

Milliyet’in haberine göre son olarak Özdemir, "Geçen sezon ne ilan ettiysek, statü ne ise o uygulanacak. Sonraki sezonlarda hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig’deki takım sayısını 18’e düşürmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.