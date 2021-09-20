Nihat Özdemir: Kuntz'u yıpratmayalım

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un yerli ve yabancı konularıyla yıpratılmaması gerektiğini ifade etti.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un imza töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Alman hocayı yerli ve yabancı tartışmalarına çekmemek gerektiğini söyledi.

"BAŞARACAKSAK HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

"Kuntz, son 5 yılda Avrupa Şampiyonası finali oynadı ve 2 kez kazandı. Ümit Milli Takım'ın en başarılı teknik direktörü olarak bize geldi. İnşallah Almanya için kayıp, bizim için kazanç olacaktır. Yeni hocamızla ilk sınavımızı ekim ayında vereceğiz. Başaracaksak hep birlikte başaracağız. A Milli Takımımız hepimizin vazgeçilmez tutkusudur. 20 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ve bunu başaracağız. Hiç arzu etmiyoruz ama katılamazsak, dersimizi alacağız."





"YERLİ VE YABANCI TARTIŞMALARINA HOCAMIZI SOKMAYALIM"

"2024 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Ne sonuç alırsak alalım, hocamızı ya da oyuncularımızı hedef almayalım. Kuntz'u yıpratmayalım. Yerli ve yabancı tartışmalarına girmeyelim. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrak, bir değerli hocadan diğer değerli hocaya geçmiştir. Biz kendisine inanıyoruz, güveniyoruz ve uzun yıllar da beraber çalışmak istiyoruz. Kuntz'un en büyük yardımcısı yeni süreçte Hamit Altıntop olacaktır. Hem Almanya hem de Türkiye'yi en iyi bilen kişi olarak hocamıza destek olacaktır."



