Nihat Özdemir: Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz

Çoğu kulübün 11 yabancı talep ettiğini ancak bu isteği kabul etmediklerini belirten Nihat Özdemir, "Hem kulüplerin hem de Türk futbolunun geleceği için böyle bir karar aldık" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni yabancı kuralı kararı, başta teknik direktör ve başkanlar olmak üzere birçok isim tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

Gelen eleştirilere cevap veren Özdemir, bu sınırın Türk futbolunun yararına olduğunu söyledi.

Akşam gazetesine konuşan Özdemir'in sözleri şu şekilde:

"SAHAYA 11 YABANCIYLA ÇIKILMAZ"

"Teknik adamlar, yöneticiler çıkıp, ‘Bize sorulmadı’ diye konuşuyorlar. Bütün kulüplere bu konudaki görüşleri soruldu, hepsinin önerileri bizde var. Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben buna ‘Evet’ der miyim. Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz. Onun için böyle bir talebi uygulamamız mümkün değil. Kulüplerimiz alınan kararları eleştirebilirler ama bunu şimdiden ilan ettik ki projelerini ona göre yapsınlar, yol haritasını buna göre belirlesinler. Hem kulüplerin hem de Türk futbolunun geleceği için bunun daha doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz. Görevde kaldığımız sürece de bunu kararlılıkla uygulayacağız."

Türkiye'de uygulanan bütün yabancı kuralları haberi