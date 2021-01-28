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Nihat Özdemir, sayılmayan şampiyonluklar hakkında konuştu

Nihat Özdemir, sayılmayan şampiyonluklar hakkında konuştu

1959 öncesi kazanılan şampiyonluklarla ilgili konuşan Nihat Özdemir, "F.Bahçe 4. yıldızı alsın, Beşiktaş alsın. Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var" diyerek görüşünü açıkça belli etti.