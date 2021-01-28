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- Nihat Özdemir, sayılmayan şampiyonluklar hakkında konuştu
Nihat Özdemir, sayılmayan şampiyonluklar hakkında konuştu
1959 öncesi kazanılan şampiyonluklarla ilgili konuşan Nihat Özdemir, "F.Bahçe 4. yıldızı alsın, Beşiktaş alsın. Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var" diyerek görüşünü açıkça belli etti.
- Haber Merkezi
- 28.01.2021 - 15:40
- Güncelleme : 28.01.2021 - 16:05
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, D Smart'ta yayınlanan "Bol'ca Futbol Özel" programına konuk oldu.
Fenerbahçe'nin yıllardır peşinde olduğu 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında açıklamalarda bulunan Özdemir, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
"F.BAHÇE 4. YILDIZI ALSIN"
Özdemir, "Geçmiş şampiyonlukların sayılması için bize bir başvuru yok. Sayın Hüsnü Güreli döneminde olabilir. TFF'ye gittiğimde hukukçu arkadaşlarıma bu dosyayı soracağım. Fenerbahçe 4. yıldızı alsın, Beşiktaş alsın. Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var." dedi.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK SAYISI 28 OLACAK
Eğer 1959 öncesi kazanılan şampiyonluklar sayılırsa Fenerbahçe'nin toplam şampiyonluk sayısı 19'dan 28'e çıkmış olacak.