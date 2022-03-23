Nihat Özdemir: Türk oyuncuların önü açılacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir, halen 8 olan yabancı sayısının kademeli olarak azaltılmasının Türk oyuncuların önünü açacağını söyledi.

Futbolda yabancı kuralı tartışılmaya devam ediyor. Yabancı kuralı önümüzdeki sezon 7+5 şeklinde devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRK OYUNCULARIN ÖNÜNÜN AÇILDIĞINA İNANIYORUZ"

Konuyla alakalı görüşlerini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin en önemli konularından biri kulüplerin mali yapıları. Kulüplerin borç yükünü azaltmak için çalışmalar var ve biz de bunu destekliyoruz. Ama bizim başka bir konumuz daha var; takımlara bu yıl en fazla 8, gelecek sezon 7, sonraki sezon da 6 yabancı oynatma şartını getirdik. Bu şekilde Türk oyuncuların önünün açıldığına inanıyoruz. Yeni Keremler, Rıdvan'lar, Arda'lar gelecek.”





"HER TAHKİM'İN VERECEĞİ KARARA SAYGI DUYMALI"

Özdemir, MHK tarafından liste dışı bırakılan 13 hakemin Tahkim Kurulu’na müracaat ettiler. Dosya şu itirazda bulunduğunu hatırlatarak, “Tahkim Kurulumuz bizim Yargıtayımızdır. Herkesin Tahkim’in vereceği karara saygı duyması gerekir.” diye konuştu.