Nihat Özdemir EURO 2020'deki VAR'I değerlendirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, çok tartışılan yeni yabancı kuralı ve VAR uygulamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, son dönemde tartışılan gündem konularına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"HEDEFİMİZ GRUP LİDERLİĞİ"

"Katar 2022 Dünya Kupası eleme maçlarındaki pozisyonumuz grup liderliği. Şenol Hocamızla yoğun bir program uygulayacağız. Bizim için yeni hedef 1 Eylül’deki Karadağ maçıdır. Sonrasında Cebelitarık ve Hollanda maçları var. Bu maçların hepsini kazanmak istiyoruz. Dünya Kupası’na katılma hedefini son maça bırakmak istemiyoruz."





"AÇILIŞ MAÇI ŞANSSIZLIK"

"İtalya maçı takımımızı çok olumsuz etkiledi. Çocuklar çok üzüldüler, sarsıldılar. O açılış maçını oynamak bir fikstür talihsizliğiydi. Sonrasında da her maça ağır baskı altında çıktılar.

Zeki, Yusuf ve Burak şampiyon takımın oyuncuları. Çağlar, Premier League’de müthiş bir Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi verdi. Avrupa’da oynayan çocuklarımız başarılı bir sezon geçirdiler. Yorgunluk ve talihsizlik çok yıpratıcı oldu."





"HAKEME İTİRAZ YOK"

"Bizim ders almamız gereken konu oyunun kendisi. Dikkat edin, yere yığılıp kalan, çığlık atıp kıvranan oyuncu yok. Kandırmaca yok. Hakeme itiraz eden yok, centilmence konuşmak var. Hakemin başına toplanmak yok. Oyunun örnek alınacak yanları var. En başta da VAR uygulaması. Hakemlerle VAR odası çok gerektiğinde, çok az konuştular. Hatasız denecek kadar çok doğru kararlar verdiler. Hepimize herkese örnek uygulamalar gördük. Süper Lig ’imizde de görelim."





Öte yandan Milliyet yazarı Attila Gökçe ile yaptığı söyleşide yabancı kuralıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Nihat Özdemir, "Başkan’a 8+6 uygulamasıyla yerli oyuncu kalitesinin düşeceğini, Milli Takım ’ın geleceğinin kararacağını söyleyenler de var, dedim. Böyle varsayıma dayalı iddialara sadece saçmalık derim. Hele bir uygulayalım, görsünler. Doğru bir karar aldık. Yararını göreceğimize inanıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.