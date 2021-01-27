Nihat Özdemir: Yeni bir yayın ihalesi açacağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konular hakkında konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamının 14 milyar lira olduğunu söyledi. Ayrıca Süper Lig için yeni yayın ihalesi yapılacağını açıkladı.

Nihat Özdemir, Ekonomi Muhabirleri Derneği yöneticilerini kabulünde yaptığı açıklamada, Süper Lig'de mücadele eden 4-5 takımın dışındaki bütün kulüplerin borcunun olduğunu vurgulayarak, "Borcu olmayanlarda da başkanlar, ceplerinden para koyarak ancak kulüplerini ayakta tutuyor. Büyükler mali olarak en zor durumda olanlar. Ama onların gelirleri de büyük. Diğer takımların borçları var ama gelirleri daha az." ifadelerini kullandı.





"YENİ YAYIN İHALESİ AÇACAĞIZ"

Kulüplerin en büyük gelir kaynağının yayın geliri olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Yayıncı kuruluşun sözleşmesi yarı lira, yarı dolardı. Katar şirketi 'Biz bu paraları ödeyemeyiz' dedi. Uzun pazarlıklar yaparak belli noktalara getirdik. Şimdi ödüyorlar ama kulüplerin gelir kalemleri ya azaldı ya da bedelleri çok düştü. Hedefimiz kulüplerin gelirlerini tekrar artırmak. Yayıncı kuruluşun sözleşmesi bitiyor. Türkiye büyük bir nüfusa sahip. Dünyadaki bütün yayıncı kuruluşları teklif vermeye davet edeceğiz. Yeni yayın ihalesi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Nihat Özdemir, salgın süreci ve kur değişimi nedeniyle kulüplerin 1.2 milyar lira kaybı olduğu bilgisini verdi.





LİG KAÇ TAKIMLA DEVAM EDECEK?

Nihat Özdemir, Süper Lig'de gelecek sezon 20 takımın mücadele edeceğini belirterek kendisinin görüşünün, bu sayı ile devam edilmesi olduğunu dile getirdi.

Salgın sürecinde bütün liglerde küme düşmeyi kaldırdıklarını hatırlatan Özdemir, "Lig 18 takımla oynanacaktı. Düşmeyi kaldırdık. Lig 21 takımla oynanmaya başlandı. Para eskiden 18'e şimdi 21'e bölünüyor. Bu sene 4 takım ligden düşecek. Gelecek sezon lig 20 takımla oynanacak. 18'e düşürecek miyiz 20 kalacak mı kararını daha vermedik. Ben 20 takımla devam edilmesini istiyorum." diye konuştu.



