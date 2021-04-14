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    Nihat Özdemir: Zemin kötüyse maç oynama yasağı gelecek

    Nihat Özdemir: Zemin kötüyse maç oynama yasağı gelecek

    TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de çok tartışılan zeminlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Türk futboluna yakışmayan statlarda, kötü zeminlerde maç oynatmayacağız" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 10:29
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    Süper Lig ‘in 34. haftasında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etmişti.

    Siyah-beyazlı takımda Cenk Tosun, maçın son dakikalarında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Maç sonrasında açıklama yapan Oğuzhhan Özyakup, zeminin kötü olduğundan bahsetmişti.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet yazarı Attila Gökçe'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Nihat Özdemir: Zemin kötüyse maç oynama yasağı gelecek #1

    "PROFESYONEL UZMAN SAHA BAKIM EKİPLERİ GETİRİLECEK"

    Röportajda şu ifadeler kullanıldı:

    "Bana gelen bilgiyi söylüyorum… Beşiktaş’ın top tekniğini engellemek için sahayı sulamadıkları iddia ediliyor. Bu yıl bu olayları çok yaşadık. Artık kesin kararlar alıyoruz! Futbol Müsabaka Talimatı ile diğer yönetmeliklerde tüm kulüplere 'profesyonel uzman saha bakım ekipleri' kurma zorunluluğu getiriliyor.

    Tıpkı kaleci antrenörlüğü gibi bu da mutlak kurulması gereken kadro olarak kabul edilecek.

    Nihat Özdemir: Zemin kötüyse maç oynama yasağı gelecek #2

    "KÖTÜ ZEMİNLERDE MAÇ OYNATMAYACAĞIZ"

    Yeter artık. Türk futboluna yakışmayan statlarda, kötü zeminlerde maç oynatmayacağız. Stadın zemini kötüyse kulüplere orada maç oynama yasağı gelecek, maçları başka illere alınacak."

    Nihat Özdemir: Zemin kötüyse maç oynama yasağı gelecek #3

    Nihat Özdemir: Zemin kötüyse maç oynama yasağı gelecek #4

    Nihat Özdemir: Zemin kötüyse maç oynama yasağı gelecek #5

    Nihat Özdemir: Zemin kötüyse maç oynama yasağı gelecek #6(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

    Nihat Özdemir: Zemin kötüyse maç oynama yasağı gelecek #7

    Nihat Özdemir: Zemin kötüyse maç oynama yasağı gelecek #8

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