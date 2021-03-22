Nihat Özdemir'den F.Bahçe'nin şampiyonluk talebine cevap

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1959 öncesi kazanılan şampiyonlukların sayılmasını talep eden Fenerbahçe'nin bu başvurusunun incelendiğini söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuk oldu.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuru hakkında konuşan Özdemir, incelemenin sürdüğünü belirtti.

"İSTANBULSPOR 'BİZ DE ŞAMPİYON OLMUŞUZ' DEDİ"

Özdemir, "Fenerbahçe'nin şampiyonlukları konusunda bir müracaatı oldu, kurullarımız bunu inceliyorlar, yakın zamanda tahmin ediyorum ki bir cevap verilecek. Fenerbahçe müracaat edince, İstanbulspor Başkanı aradı ve 'Başkan biz de şampiyon olmuşuz' dedi. Bizim yayın gelirlerinden dağıttığımız bir pay var, bunu şampiyonluk sayısına bölüyoruz. Daha önce de bir müracaat var, o zaman bir ret var. Biz inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yaptığı başvuruyu, "Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz." açıklamasıyla gerçekleştirmişti.