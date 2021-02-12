Nihat Özdemir'den Galatasaray'a kar vetosu

Kasımpaşa maçının saatini değiştirmek için başvuruda bulunan Galatasaray'a TFF2den olumsuz yanıt geldi.

Galatasaray Kulübü, pazar günü saat 19.00'da oynanacak Kasımpaşa maçının daha erken saate çekilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurma kararı almış, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç da sarı-kırmızılıların bu önerisini olumlu karşıladıklarını söylemişti.

NİHAT ÖZDEMİR: PROGRAM NEYSE O

Ancak Akşam gazetesine konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, programda bir değişiklik yapmayacaklarını söyledi.

Özdemir, "Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir." ifadelerini kullandı.