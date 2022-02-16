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    Nihat Özdemir'den Murat Sancak'a cevap

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın açıklamaları hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 12:08
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    Nihat Özdemir'den Murat Sancak'a cevap

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın "TFF'de ve hakemler içinde FETÖ'cüler var." sözleriyle ilgili konuştu.

    "YAPILAN HATA VARSA, GEREKEN YAPILIR"

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine Nihat Özdemir "Bir kulübün başkanına direk cevap verecek durumda değilim. Sportmenliğe, centilmeniğe aykırı bir açıklama varsa Disiplin Kurulu'na sevk edilir. Konuşan başkanın takımı 3. sırada. Bu süreçte maçları yöneten hakemler Ay'dan mı geldi? Avrupa'dan mı geldi? Galip gelince hakemler iyi, beraberlik veya mağlubiyette hakem kötü! Hakemler de insandır. Yapılan bir hata varsa, gereken yapılır." açıklamasını yaptı.

    Nihat Özdemir den Murat Sancak a cevap #1

    "FENERBAHÇE MAÇINA GİTMEYE ÇALIŞACAĞIM"

    Nihat Özdemir ayrıca "Yarın Fenerbahçe maçına gitmeye çalışacağım. İnşallah Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam eder." dedi.


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