Nihat Özdemir'den yeni sezon öncesi açıklamalar

TFF Başkanı Nihat Özdemir, önümüzdeki sezonda stadyumların yüzde 50 kapasite ile seyirciliği olacağını söyledi. Özdemir, gündemdeki yabancı sayısı, yayın hakları ile ilgili de konuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Özdemir, şunları söyledi:

"STATLAR YÜZDE 50 KAPASİTELİ OLACAK"

"İlk olarak stat kapasitelerinin yüzde 50'si, locaların yüzde 100'ü olmak üzere artık taraftarlarımız statlarda maç izleyebilecekler."





"SÜPER LİG A.Ş. DEĞİL LİG A.Ş. İSTİYORUZ"

"Süper Lig AŞ'nin kurulmasıyla ilgili mutabakatımız vardır. TFF'nin kanunen sahip olduğu yayın haklarının tüm paydaşlarının 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ekiplerini de kapsayacak şekilde "Lig AŞ" kurulmasını TFF olarak destekliyoruz. Bunu hukuken de inceliyoruz. Yapılması gereken bir takım uyum çalışmalarının olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Yayın haklarının kullanılması için "LİG AŞ" kurulmasını destekliyoruz."

"AMACIMIZ VE HEDEFİMİZ GELİRLERİN ARTMASI"

"Türk futbol tarihinde çok önemli kararlara bu Genel Kurul'da imza atacağız. Salonumuzdan ayrılmayalım. Türk futbol tarihinde yeni bir dönem olarak tarihe geçmiş olalım. En büyük hayalim borcu olmayan, Avrupa ile rekabet eden bir futbol ortamı bırakmaktır. Yeni yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Bu yılın sonuna kadar yeni yayın ihalesini yapacağız. TFF'den 4 üye, kulüplerden 4 üye ve 1 profesyonel olmak üzere 9 üyeden oluşuyor. TFF'nin amacı ve hedefi; Türk futbolunun gelirlerinin artmasını sağlamaktır."





"YABANCI KURALINDA SORUN YOK"

"Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık, sizlerden gelen talep nedeniyle bunu erteledik. 2021-2022 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı sizlere bildirdik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı."

"GELECEK SEZON 1. LİG'DE DE VAR OLACAK"

"2022-23 sezonuyla birlikte TFF 1. Lig'de de VAR uygulamasını kullanmayı hedefliyoruz."