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    Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatif çıktı

    TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, son yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığı ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 15:36
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 15:46
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    Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan Nihat Özdemir'e yapılan son koronavirüs testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

    TABURCU EDİLDİ

    TFF'den yapılan açıklamada, ''Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir. İzolasyon süreci devam edecek olan Sayın Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz.'' denildi.

    Nihat Özdemir in koronavirüs testi negatif çıktı #1

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