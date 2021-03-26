Nijerya güvenlik nedeniyle Benin'e tekneyle gitti

2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde deplasmanda Benin ile karşılaşacak olan Nijerya'da teknik ekip ve oyuncular, deplasmana tekneyle gitti.

2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda 8 puanla lider olan Nijerya, yarın TSİ 19.00'da deplasmanda Benin ile karşı karşıya gelecek.

TEDBİRLER YETERLİ GELMEDİ

Pandemi nedeniyle havalimanındaki önlemlerden emin olamayan, karadan ise güvenlik endişesi duyan NFF Başkanı Amaju Pinnick, komşu ülke Benin'e takımı tekneyle götürdü.

ONYEKURU: NİJERYA İÇİN KATLANIRIM

Konuyla ilgili konuşan Galatasaraylı Henry Onyekuru, "Hayatımda ilk kez bir deplasmana bot yolculuğuyla gideceğim. Benim için önemli olan şey ülkemi temsil etmek, Nijerya formasını giymek ve galibiyete ulaşmak. Bunun için her şeye katlanırım." dedi.

"TAKIM OLARAK KABUL EDİYORUZ"

Stoper William Troost-Ekong ise, "Güvenli ve mümkün mertebe hızlı olduğu sürece takım olarak biz bu durumu kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rangerslı Joe Aribo, "Güvenli olduğu için deniz yolunu kullanacağız. Maça çıkarken bunu bahane olarak kullanamayız. Zihinsel olarak da bu maça hazırlanıp kazanmak isteyeceğiz. Ancak, hayatımda daha önce hiç bu kadar uzun mesafeyi bot ile gitmemiştim." açıklamasını yaptı.

ETEBO VE ONYEKURU KADRODA

Galatasaray'da forma giyen Henry Onyekuru ve Oghenekaro Etebo'nun da forma giydiği Nijerya, mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda grup lideri olarak 2021 Afrika Uluslar Kupası'na gitmeye hak kazanacak.