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Nijerya teknik direktörü: Kalu bana gideceğini söylemedi

Nijerya teknik direktörü: Kalu bana gideceğini söylemedi

Fenerbahçe ile adı sık sık anılan Samuel Kalu'nun milli takımdan hocası Gernot Rohr, 23 yaşındaki futbolcunun kendisine transfer hakkında hiçbir bilgi vermediğini belirtti.