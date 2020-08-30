- Haberler
- Futbol Haberleri
- Nijerya teknik direktörü: Kalu bana gideceğini söylemedi
Nijerya teknik direktörü: Kalu bana gideceğini söylemedi
Fenerbahçe ile adı sık sık anılan Samuel Kalu'nun milli takımdan hocası Gernot Rohr, 23 yaşındaki futbolcunun kendisine transfer hakkında hiçbir bilgi vermediğini belirtti.
- Haber Merkezi
- 30.08.2020 - 11:00
Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Samuel Kalu'yu satın alma opsiyonuyla birlikte bedelsiz kiralamak istediği belirtiliyordu.
Kalu'nun Bordeaux'dan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği ve Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin gündemine bulunan futbolcu için yeni açıklamalar geldi.
Nijerya Teknik Direktörü Gernot Rohr, Kalu'nun Bordeaux'tan ayrılacağı yönünde kendisine bir bilgi vermediğini belirtti.
''BANA BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİ''
Rohr, genç futbolcu için ''Bana ayrılacağını söylemedi. Şu anda bildiğim kadarıyla yeni sezona odaklandı, iyi bir sezon geçirmek istiyor. Bordeaux'nun ona ihtiyacı var.'' sözlerini kullandı.