Nike, Yeni Malatyaspor'a Roma'nın formasından yaptı

Son yıllarda birçok takıma benzer formalar tasarlayan Nike'ın, Roma için çıkardığı beyaz formanın neredeyse aynısını Yeni Malatyaspor için tasarlaması tartışmalara yol açtı.

Süper Lig'in 1. haftasında Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da forma krizi yaşanıyor.

Nike'ın İtalyan devi Roma için tasarladığı formanın bir benzerini Yeni Malatyaspor için çıkarması, tepkilere neden oldu.

İTALYANLARA GÖRE ROMA DAVA AÇACAK

İtalyan basınındaki haberlere göre; Yeni Malatyaspor'un böyle bir forma seçimi yapmadan önce Roma'dan izin alması gerekiyordu ve bu yüzden yeni formalar Malatya'nın ciddi bir tazminat ödemesine sebep olabilir.

"BİR SPONSOR AYNI FORMAYI NASIL YAPABİLİR?"

İtalyanlar ayrıca, iki takımın forma sponsoruna tepki gösterdi ve "Bir sponsorun başka bir ülkedeki departmanı aynı formayı nasıl yapabilir?" yorumunda bulundu.

GÖZLER NIKE'TA

İtalyanlar Yeni Malatyaspor'u suçlasa da birçok takıma benzer tasarımlar yapan Nike'ın, konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.