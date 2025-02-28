Niyazi Yelkencioğlu: Türk milletine edilen bu sözleri kesinlikle kabul etmiyoruz

AA & Ensonhaber

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Futbol Disiplin Talimatının 42. maddesinden işlem yapması gerektiğini savundu.

Yelkencioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 25. haftasında yapılan Fenerbahçe derbisi ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

"TÜRKLÜK, HEPİMİZ İÇİN BİR ÜST KİMLİKTİR"

Mourinho'nun derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." demesiyle ilgili yaşanan tartışmalara değinen Yelkencioğlu, şu ifadeleri kullandı:

Allah kimseyi, kendi milletine ağzına geleni söyleyen birini savunmak zorunda bırakmasın. Eğer Acun Bey, 'Siz Türkler' diye başlayıp her türlü aşağılamayı kabul edebiliyor ve sonunda da çirkin, ırkçı bir söylemle konunun başka bir boyuta taşınmasını normal görüyorsa, bu kendi mizacıdır. Ancak biz, Türk milletine edilen bu sözleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu söylem düpedüz ayrımcılıktır ve bu nedenledir ki TFF'yi doğru sevk şeklinin 42. madde olması gerektiği konusunda uyardık. Unutmayalım ki Türklük, hepimiz için bir üst kimliktir. Taraftarı olduğumuz kulüpten bağımsız olarak, bu bilinçle hareket etmek zorundayız.

"SAHAYA ODAKLANIP LİGDEN KEYİF ALALIM"

Son 13 haftasına girilen Süper Lig'de herkesin sahaya odaklanması gerektiğini aktaran Yelkencioğlu, şu şekilde konuştu:

Sarı kartlar, istatistikler üzerinden, gerçekle ilgisi olmayan, birçok iddiayla kendi algılarını oluşturmaya çalışıyorlar. İşin kötüsü gerçekler ortaya çıkınca da mahcup dahi olmuyorlar. Kendi sahalarında üç golle taçlandırdığımız haklı galibiyetimiz ardından, bizim sahamızda sanki daha iyi bir skora ulaşmış gibi bir tavır içerisindeler. Bıraksınlar bu tür manipülasyonları. Bari son 13 haftada hep birlikte sahaya odaklanıp ligden keyif alalım.

"HAKLARINDA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDI"

Niyazi Yelkencioğlu, derbiyi yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'e çok anlam yüklendiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Maçın hakemine de öyle bir anlam yüklediler ki taraftarlarımızın sahaya hiçbir şey atmamasını bile hakeme bağladılar. Bizim esas endişemiz, yaratmaya çalıştıkları provokasyonlarla maçın yarıda kalmasını sağlama çabalarıydı. Nitekim ikinci yarının ortalarında, ne şekilde stada soktukları sonradan ortaya çıkan, meşalelerle taraftarımızı kışkırtmaya çalıştılar. Ne mutlu ki taraftarımız bu oyuna gelmedi ve maç sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Emniyet teşkilatımız da olası provokasyonların bilinciyle gerekli önlemleri aldı ve böylece planlanan oyunlar bozulmuş oldu. Emniyet teşkilatımızdan aldığımız bilgiye göre, sorumluların tamamı tek tek yakalandı ve haklarında gerekli işlemler yapıldı.

"BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, derbi için alınan geniş önlemlere değinerek, şunları dedi: