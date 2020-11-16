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    N'Koudou, aylar sonra sahaya çıkıyor

    Beşiktaş'ta takımla birlikte antrenmanlara başlayan N'Koudou'nun, Başakşehir mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 17:24
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 17:32
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    N'Koudou, aylar sonra sahaya çıkıyor

    Kevin N’Koudou aylar sonra formasına kavuşuyor...

    Beşiktaş’ın 1 Eylül’de Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve 2.5 aydır sahalardan uzak kalan Fransız oyuncunun, tedavisi tamamlandı.

    KADROYA ALINACAK

    1 hafta boyuncu takımla antrenmanlara çıkan N’Koudou, siyah-beyazlıların bu hafta oynayacağı Başakşehir maçı kadrosunda yer alacak.

    Bu sezon, sadece Şampiyonlar Ligi elemesinde oynanan PAOK maçında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, Başakşehir karşısında oynaması halinde Süper Lig’de ilk kez görev yapmış olacak.

    N Koudou, aylar sonra sahaya çıkıyor #1

    GÖKHAN DA DÖNÜYOR

    Öte yandan tedavisi tamamlanma aşamasına gelen Gökhan Töre de antrenmanlara başlıyor.

    Bu hafta takımla birlikte çalışmalara çıkacak olan Gökhan, sakatlığının tekrarlamaması durumunda Başakşehir karşısında forma giyebilecek.

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