N'Koudou: Beni mutsuz görmek için daha fazlasına ihtiyacın var

N'Koudou: Beni mutsuz görmek için daha fazlasına ihtiyacın var

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Kevin N'Koudou Instagram'dan yaptığı sert paylaşımla kafaları karıştırdı.

Beşiktaş'ın sol kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, basında kendisini eleştiren haberlere Instagram hesabının hikaye bölümünden yanıt verdi.

HİKAYEDEN CEVAP VERDİ

N'Koudou, Instagram hesabından paylaştığı videoda, ''İnsanlar b.ktan konuştuğunda Beni mutsuz görmek için daha fazlasına ihtiyacın var aptal.'' ifadelerini kullandı.

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ

Sivasspor maçında sakatlanan N'Koudou hakkında konuşan Ahmet Nur Çebi, "Dün N'Koudou sakatlandı. Bu çocuğun bonservisinin yüzde 50'si 4.5 milyon euroya alınmış. Bu çocuğumuz ayda bir çıkıp maç oynuyor ve sakatlanıyor, biz ne yapalım." diyerek serzenişte bulunmuştu.

Öte yandan N'Koudou'nun sözlerinin bu laflara gönderme olabileceği de iddia edildi.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Yaptığı paylaşımın ardından Beşiktaş taraftarlarının tepkisiyle karşılaşan N'Koudou, paylaşımı silerek yeni bir paylaşım yaptı. Kamerun asıllı Fransız futbolcu yeni gönderisinde "Yazdıklarım kesinlikle Beşiktaş ailemiz içerisine bir gönderme değil. Tepkim, bizi dışarıdan yıpratmak isteyenlere. Taraftarımızın ve yönetimin üzülebileceği ihtimalini düşünerek paylaşımı kaldırıyorum." ifadelerini kullandı.