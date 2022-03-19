N'Koudou: Elimden geleni yapmaya çalıştım

Beşiktaş'ın Hatayspor ile berabere kaldığı maçın ardından Kevin N'Koudou, "Uzun süre sonra ilk maçıma çıktım, elimden geleni yapmaya çalıştım. 3 puan alsak daha iyi olacaktı." dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

İki takımın da etkili oynadığı mücadele, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Uzun süre sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen N'Koudou Hatayspor maçıyla formasına kavuştu.

"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

N'Koudou maçın ardından yaptığı açıklamada, "Uzun süre sonra, sakatlıktan döndüm. Futbolda maalesef sakatlıklar oluyor. Geri dönmek güzel. Uzun süre sonra ilk maçıma çıktım, elimden geleni yapmaya çalıştım. 3 puan alsak daha iyi olacaktı. Bu tarz maçlarda ne yaparsanız yapın olmuyor maalesef." dedi.

"Beşiktaş neden gol atamıyor, kazanamıyor?" şeklindeki soruya ise N'Koudou, "Güzel bir soru. Cevabı bende değil sadece Beşiktaş forması giyen herkes elinden geleni yapmak zorundadır. Birbiri için koşup mücadele etmek zorundadır ama olmadı maalesef." yanıtını verdi.