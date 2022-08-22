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    N'Koudou: En büyük niyetim taraftarı mutlu etmek

    Beşiktaş forması giyen Kevin N'Koudou Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası görüşlerini aktardı.
    • 22.08.2022 - 00:02
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    N'Koudou: En büyük niyetim taraftarı mutlu etmek

    Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, 4-1 kazanılan Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendirdi.

    N'Koudou, "Çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi idman yaptık. Ben elimden gelenin en iyisini Beşiktaş için yapıyorum. Geçen sene sakattım, uzun süre ayrı kaldım, ritmimi bulamadım. Hazırlık kampıyla beraber iyi başladım. Allah'ın yardımıyla bugün karşılığımı aldım. Bu büyük camiaya yardımcı olmak, taraftarı mutlu etmek en büyük niyetim." dedi.

    N Koudou: En büyük niyetim taraftarı mutlu etmek #1

    "Rachid ile aramız çok iyi"

    "İnşallah, bu sezon benim sezonum olur; bu sezon Beşiktaş için harika olur" ifadelerini kullanan 27 yaşındaki futbolcu, sözlerini, "Rachid ile aynı dili konuştuğumuz için aramız çok iyi. Sahada olunca da aramız çok iyi. Rachid kenardan sürekli 'Haydi, haydi' dedi. Onun da farkındayım." diye noktaladı.

    N Koudou: En büyük niyetim taraftarı mutlu etmek #2


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