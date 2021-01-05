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    N'Koudou, Nouma paylaşımını kaldırdı

    N'Koudou, Nouma paylaşımını kaldırdı

    Pascal Nouma'nın Beşiktaş'tan kovulma nedeni olan, o meşhur hareketin fotoğrafını paylaşan N'Koudou, gelen tepkiler üzerine hikayeyi kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 10:05
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    Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 yendiği karşılaşmada iyi bir performans sergileyen ve penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren N'Koudou, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

    Pascal Nouma'nın, Fenerbahçe derbisinde attığı gol sonrası elini şortunun içine soktuğu o anın fotoğrafını paylaşan Fransız oyuncu, gelen tepkiler üzerine hikayeyi kaldırdı.

    Olaydan habersiz olan 25 yaşındaki oyuncu, kaldırdığı hikayenin ardından başka fotoğraflar paylaştı.

    KOVULMUŞTU

    Hatırlanacağı gibi Nouma, 2003 yılında yaptığı bu hareket sonrası kulüpten gönderilmişti.

    N Koudou, Nouma paylaşımını kaldırdı #1

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