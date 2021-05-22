N'Koudou: Süper Lig'de benden hızlısı yok

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş’ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou sezona dair açıklamalarda bulundu.

Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş’ta 38 maça çıkan 8 gol ve 5 asistle oynayan futbolcu, skor anlamında yaptığı 13 sayılık katkıyla dikkatleri üzerine çekmişti.Kendi performansından, takımdaki arkadaşlığa birçok soruya yanıt veren N’Koudou’nun Beşiktaş’la 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

“ŞAMPİYONLUK YARIŞI SON ANA KADAR SÜRDÜ”

25 yaşındaki futbolcu, "Pandemi dolayısıyla taraftarsız geçirdiğimiz bir sene oldu. Ayrıca takım sayısının fazla olmasından dolayı maç sayısı çok fazlaydı. Herkes elinden gelenin fazlasını verdi. Şampiyonluk yarışı son dakikaya kadar sürdü. Galatasaray’la son saniyeye kadar şampiyonluk mücadelemiz devam etti" dedi.

“SÜPER LİG’DE BENDEN HIZLISI YOK”

Süper Lig’de kendisinden hızlısı olmadığını söyleyen N’Koudou, "Takımın en tembeli ben ve Mensah olabiliriz. Antrenmanlarda çok durgun ve yorgun olabilirim. Ama sahada olunca çok daha farklıyım. Süper Lig’de benden daha hızlı oyuncu tanımıyorum. Henry Onyekuru’nun, Nazım Sangare'nin hızlı olduğunu biliyorum. Ama ilk 10-20 metrede beni geçme şansları yok. Süper Lig’de en hızlı benim. Domagoj Vida’ya karşı oynamak çok zor. Marcao da iyi bir savunmacı." ifadelerini kullandı.

“ELEŞTİRİLERİ OKUYORDUM”

Kendi performansıyla ilgili olarak kanat oyuncusu, "Sezon başında hakkımda yapılan eleştirileri izliyordum, okuyordum, görüyordum. Futbolda ve tüm sporlarda sakatlıklar yaşanabiliyor ben de sakatlık yaşadım. Sakatlık döneminde takımdan ayrı kaldığımdan dolayı çok mutsuzdum. Tedavi sürecini bitirdikten sonra takıma geri döndüm. Geri döndükten sonra çok çalışarak takımın temposunu yakaladım ve süre almaya başladım. Takıma gollerim ve asistlerimle katkı sağladığıma inanıyorum" açıklamasını yaptı.

“FRANSIZCA KONUŞMAK AVANTAJ”

Başarılı futbolcu, “Bu sezon bizim başarımızdaki en büyük etkenin arkadaşlık olduğunu söyleyebiliriz. Sezon başından beri arkadaşlığımız belirleyici faktör oldu. Saha içi ve saha dışı hepimiz birbirimizle çok iyi geçindik. Hep beraberiz. Saha dışında da birbirimizin evlerine gidiyoruz. Bu ortam şampiyonluğumuzda bize çok büyük katkı sağladı. Çoğu yabancı oyuncunun Fransızca konuşuyor olması da çok büyük avantaj oldu." dedi.

“ROSIER’IN KALMASINI İSTERİM”

Valentine Rosier’in takımda kalmasından taraf olduğunu söyleyen N’koudou, "Valentin Rosier, takımdaki en iyi arkadaşım diyebilirim. Hem saha içinde hem de saha dışında onunla beraberim. Onun takımda kalmasını en çok ben isterim. Buna karar verecek kişi o. Burada kalmasının daha iyi olacağını düşünüyorsa burada kalacaktır. Burada kalması için Rosier'le konuşuyorum." sözlerini söyledi.

“SERGEN YALÇIN’LA OYNAMAK BÜYÜK KEYİF OLURDU”

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Teknik Direktörüyle ilgili olarak N'koudou, “Sergen hoca kesinlikle çok akıllı. Futbolculuk kariyerinde bir 10 numaraydı. Ben de hızlı bir kanat oyuncusuyum. Eğer onunla aynı sahada olsaydık bana çok iyi paslar atardı. Sergen hocanın çok teknik ve akıllı bir oyuncu olduğunu biliyorum. Onunla oynamak çok büyük bir zevk olurdu." dedi.