N'Koudou, takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş, Kevin N'Koudou'nun takımla çalışmalara başladığını açıkladı.

Beşiktaş'ta son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa maçında forma giyen ve sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Kevin N'koudou geri döndü.

Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda N'Koudou'nun takımla çalışmalara başladığı ifade edildi.

Fransız futbolcu bu sezon 8 lig maçına çıkıp 2 gol kaydetti.

3 SEZONDA 53 MAÇ KAÇIRDI

Son olarak 3 Aralık'ta oynanan Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcu, o tarihten bu yana takımdan uzak. N'Koudou'nun sahalara dönüşü mart ayını buldu. Böylece bu sezon Süper Lig'de sadece 8 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcunun 3 sezonda kaçırdığı toplam maç sayısı 53'ü bulacak.

2019-20 sezonunun başında 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham Hotspur'dan Beşiktaş'a transfer olan N'Koudou şu ana kadar farklı bölgelerden tam 8 sakatlık yaşadı.