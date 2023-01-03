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    N'Koudou'nun kafa attığı pozisyonun VAR kayıtları

    N'Koudou'nun kafa attığı pozisyonun VAR kayıtları

    Gaziantep FK maçında N'Koudou'nun rakibine kafa atmasına rağmen sarı kart görmesinin nedeni VAR kayıtlarında ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 16:43
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 17:21
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    TFF, Süper Lig'de bir ilki yaparak son 1 haftadır tartışılan Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını yayınladı.

    Yayınlanan görüntüye göre; Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda bir abartma olduğunu ve sarı kartını değiştirmeyeceğini söyledi.

    "Ben sarıda kalacağım"

    Gaziantep'te N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyon esnasındaki VAR konuşmaları:

    Atilla Karaoğlan: "İtiyor olarak gördüm, şiddet yok."

    VAR: "Ben şiddet var olarak gördüm. Atilla, seni VAR'a davet ediyorum."

    Atilla Karaoğlan: "Abi abartıyor ya, ben sarıda kalacağım."

    Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşması VAR kayıtları VİDEO

    NKoudou


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