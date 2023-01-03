N'Koudou'nun kafa attığı pozisyonun VAR kayıtları

Gaziantep FK maçında N'Koudou'nun rakibine kafa atmasına rağmen sarı kart görmesinin nedeni VAR kayıtlarında ortaya çıktı.

TFF, Süper Lig'de bir ilki yaparak son 1 haftadır tartışılan Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını yayınladı.

Yayınlanan görüntüye göre; Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda bir abartma olduğunu ve sarı kartını değiştirmeyeceğini söyledi.

"Ben sarıda kalacağım"

Gaziantep'te N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyon esnasındaki VAR konuşmaları:

Atilla Karaoğlan: "İtiyor olarak gördüm, şiddet yok."

VAR: "Ben şiddet var olarak gördüm. Atilla, seni VAR'a davet ediyorum."

Atilla Karaoğlan: "Abi abartıyor ya, ben sarıda kalacağım."

Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşması VAR kayıtları VİDEO