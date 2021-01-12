No:1903 Sosyal Tesisi’ndeki demirbaşlar çalındı

Beşiktaş'ın Pendik Gazi Akınal No: 1903 Sosyal Tesisi’nde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında demirbaş eşyaların, kulübün izni olmadan götürüldüğü öğrenildi. Yönetim işletmeye suç duyurusunda bulundu.

Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba tarafından kulübe kazandırılan, 2018’de yenilenerek yeniden hizmete açılan Pendik Gazi Akınal No: 1903 Sosyal Tesisi’nde yaşanan olay, yönetimi ve camiayı şoke etti.

Geçmiş yönetim tarafından kiraya verilen Pendik’teki sosyal tesislerde bulunan tüm demirbaş eşyaların, kulübe bilgi verilmeden tesisten götürüldüğü ortaya çıktı.





SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Hafta sonundaki sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştiği düşünülen olay üzerine harekete geçen Beşiktaş Yönetimi, görevlendirdiği kulüp avukatları aracılığıyla tesiste incelemeler yaptırdı.

Beşiktaş yönetimi, sorumluların cezalandırılması için tesisi bilgi vermeden boşaltan işletmeci ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.





HERKESE HİZMET VERİLİYORDU

28 Nisan 2018’de dönemin başkanı Fikret Orman ve 2. başkan Ahmet Nur Çebi tarafından açılışı yapılan 3 katlı tesisin giriş katında 250 kişilik restoran, dünya mutfağından lezzetleri misafirlerin hizmetine sunuyordu.

Alt katta 125 kişi kapasiteli bir kafe ile terasta da 170 kişilik bir alana sahipti. Pendik Gazi Akınal No: 1903 Sosyal Tesisi pandemi öncesinde sadece Beşiktaş Kulübü üyelerine değil tüm vatandaşlara hizmet veriyordu.



