İHA

Sivasspor’da futbolcu Noah Sonko Sundberg, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Noah Sonko, ligde geçtiğimiz hafta sahalarında oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Rizespor maçında iyi bir galibiyet aldıklarını belirtti.

"İKİ TANE GOL ATTIM"

Sonko, sözlerine şöyle başladı:

İki tane gol attım. Çok güzel bir şey benim için. Takım olarak da galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK BÜYÜKTÜ"

İlk yarı çok iyi performans ortaya koyamadıklarını kaydeden Sonko, şu ifadeleri kullandı:

Topun kontrolü bizde değildi ama ikinci yarı bambaşka bir futbol ortaya koyduk. İyi mücadele ettik ve maçı kazandık. Aynı zamanda şunu da unutmamak gerekir ki; taraftarlarımızın desteği çok büyüktü. Onların desteği ve sevgisi sayesinde maçı kazandık.

"MAÇTA ÇOK ODAKLANMIŞTIM"

Rizespor karşında attığı frikik golünü daha önce çalışıp çalışmadığının sorulması üzerine Sonko, şu şekilde konuştu:

Çok özel bir çalışma yoktu. Maçtan bir önceki gün 10 frikik kullandım, 2-3 tanesini gol atabilmiştim. Genel olarak özel bir şey yapmıyorum. Bir ritüel olarak düşünürsek, maçta çok odaklanmıştım. 3 adım geriden başlayıp frikik şutunu öyle çektim ve gol attım. Bu da tamamen odaklanmamın sonucuydu.

"BÜYÜK BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Ligde pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren Sonko, şunları dedi: