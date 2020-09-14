Nobre: Gol olmayınca istatistikler yetmedi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, Antalyaspor karşısında istatiksel olarak iyi olmalarına rağmen, gol bulamayınca yenildiklerini belirtti.

Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor’a 2-0 mağlup oldu.

"POZİSYON BULMAKTA ZORLANDIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mert Nobre, karşılaşma boyunca pozisyon bulmakta zorlandıklarını, ilk yarıda girdikleri pozisyonları ise değerlendiremediklerini söyledi.

"2 HATADAN KOLAY GOL YEDİK"

İki hatadan kolay gol yediklerini dile getiren Mert Nobre, "Bu ligde bu şekilde kolay hatalar olmamalı. Takımımız fiziksel olarak hazır değil. Pandemi dönemi, yeni gelen yabancılar gibi zorlu bir süreç yaşıyoruz. Önümüzdeki Konya maçının ardından bir ara var. Bu ara bizim takım için çok iyi olacak. Fiziksel eksikliğimizi gidereceğiz. Karşılaşmada ara ara etkili olduk ancak futbol gol oyunu. İstatistiksel olarak iyiydik ancak gol olmayınca mağlup olduk. Önümüzdeki Konyaspor maçını düşünmeliyiz" diye konuştu.