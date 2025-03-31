Norveç Ligi'nde maçın oyuncusu seçilen kaleciye yumurta ödülü verildi

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Futbol dünyasında zaman zaman yaşanan garipliklere şahit oluyoruz.

Karşılaşmalarda maçın oyuncusu seçilen isimlere verilen ilginç ödüller de buna dahil...

İşte o örneklerden biri Norveç Ligi'nde yaşandı.

MAÇIN OYUNCUSUNA 4 KOLİ YUMURTA VERİLDİ

Bryne - Bodo Glimt karşılaşmasında Bryne'nin kalecisi Jan de Boer, takımının 1-0 mağlup olmasına rağmen gösterdiği üstün performansla maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Boer'e ödül olarak 4 koli yumurta verildi.

"İLGİNÇ GELENEKLERDEN BİRİ'

Öte yandan sosyal medyada büyük yankı uyandıran ödül, Norveç futbolunda zaman zaman görülen ilginç geleneklerden biri olarak değerlendirildi.

Daha önce de Norveç'te bazı futbolcuların peynir, somon veya yerel gıda ürünleriyle ödüllendirildiği biliniyor.